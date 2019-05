44-Jähriger hat ein Feierabendbier zu viel

Am Dienstagabend um 18.45 Uhr ist in der Jahnstraße in Forth (Kreis Erlangen-Höchstadt ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Landkreis Forchheim in eine Verkehrskontrolle geraten. Hierbei stellten die Polizeibeamten eine Alkoholfahne bei dem 44-jährigen Fahrer fest. Der Alkoholkonsum wurde durch einen Atemalkoholtest mit einem Wert von 0,96 Promille bestätigt. Neben einem Bußgeldbescheid in Höhe von 500 Euro plus Gebühren wird ein einmonatiges Fahrverbot folgen.