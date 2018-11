432 Päckchen sind auf der Reise nach Osteuropa

Nur noch wenige Wochen sind es bis zur Bescherung. Während sich viele Menschen nun langsam Gedanken machen oder schon gemacht haben, was sie ihren Lieben zu Weihnachten schenken und viele Kinder ihren Wunschzettel an das Christkind schicken und sich vielleicht zum Beispiel ein Handy ein, eine Playstation und vieles andere wünschen, gehen nun viele hunderttausende Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum auf die lange Reise zu Kindern in Osteuropa, denen es mit Sicherheit nicht so gut geht, wie den meisten von uns.

432 Schuhkartons aus dem Altlandkreis Hammelburg und darüber hinaus, gefüllt mit warmen Mützen, Socken und Schals, die von ehrenamtlichen Frauen aus Hammelburg, Gauaschach und Langendorf über das Jahr gestrickt wurden, Schokolade und andere Süßigkeiten, Kuscheltiere, aber auch Sachen des alltäglichen Gebrauchs, wie Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbürste, Schulsachen wurde liebevoll in die Päckchen gepackt.

Viele Schulklassen die der Aktion schon jahrelang die Treue halten zum Beispiel aus Hammelburg, Fuchsstadt und Langendorf und Kindergärten , wie zum Beispiel Westheim, Geroda und Fuchsstadt haben sich wieder daran beteiligt.

Das Besondere an "Weihnachten im Schuhkarton" ist, dass die Kinder nicht nur Süßigkeiten bekommen, die schnell verzehrt sind, sondern auch andere Dinge, an denen sie lange eine Freude haben.

Gezielte Aktionen gab es auch in ganzen Gemeinden, wie in Aura, wo sich Renate Graser und Claudia Schaub für die Aktion eingesetzt haben oder Klaudia Röder aus Wittershausen, die 30 Päckchen bei der Annahmestelle in Machtilshausen abgegeben hat. Der Frauenwerkkreis aus Machtilshausen, schon seit vielen Jahren mit großem Engagement dabei, hat neben elf Schuhkartons, die die Frauen in ihren gemeinsamen Abenden gepackt haben, dieses Jahr finanzielle Unterstützung von "Das Bänkle" bekommen, ein Freundeskreis, der einen Teilerlös seiner Plattenparty im "Schreinerschhaus" in Machtilshausen der Aktion zur Verfügung gestellt hat. "Ich würde mich freuen", so der Päckchensammler aus Machtilshausen, "wenn es in der Region im kommenden Jahr Nachahmer geben würde, die ähnliche Aktionen initiieren würden".

Und natürlich gab es unzählige einzelne Päckchenpacker, die ihre Schuhkartons bei Familie Reis in Fuchsstadt oder Familie Densch in Diebach und Machtilshausen oder Tanja Kunstmann in Obereschenbach abgegeben haben. Erstmals können die Päckchenpacker den Transport nahezu in Echtzeit mitverfolgen, informiert Dieter Densch. Das Pilotprojekt wird durch die Unterstützung des Kooperationspartners Quehenberger Logistics ermöglicht. Pro Zielland wird ein Lkw mit einer sogenannten "Biene" (Roambee) ausgestattet. Mit dieser Technologie ist es möglich den Standort und weitere Daten des Lkw zu jedem Zeitpunkt zu übermitteln. "Wir wollen den Spendern zeigen, dass ihr Schuhkarton ankommt. Das geschieht bereits durch Fotos, Berichte und Videos auf der Homepage des Vereins und nun auch durch diese neue Technologie. Die Spender können so noch detaillierter teilhaben am Weg der Schuhkartons bis ins Zielland", sagt Densch. Um die Lkw mitzuverfolgen, können sich Spender auf der Website http://www.weihnachten-im-schuhkarton.org vorab registrieren. Auch wenn die Aktion schon beendet ist, werden immer noch Geldspenden benötigt, um die Transportkosten zu decken, und die Aktion kann auch jetzt noch mit einem Geldbetrag unterstützt werden: Geschenke der Hoffnung empfiehlt einen Betrag von acht Euro pro beschenktem Kind. Der Betrag kann online unter oben genannter Website oder über folgende Bankverbindung überwiesen werden: Pax Bank eG, Geschenke der Hoffnung, IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse (für Zuwendungsbestätigung). red