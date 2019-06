43 Veranstaltungen sorgen für Kurzweil

18 Vereine, Verbände und weitere Organisationen haben zusammen mit der Stadt Haßfurt ein umfangreiches und abwechslungsreiches Ferienprogramm für die Sommerferien zusammengestellt.

Insgesamt 43 Veranstaltungen und Mitmachmöglichkeiten laden zu Kurzweil in der Zeit vom 27. Juli bis 7. September ein. Tanzen, Spiele, Naturerlebnisse, Märchen und Geschichten sowie Sportmöglichkeiten, Basteln, der Modellbau, Exkursionen, Mitmachzirkus und vieles andere mehr fehlen nicht im interessanten Angebot. Natürlich ist das Spielmobil wieder eine Woche lang mit von der Partie; auch in diesem Jahr steht es in einigen Stadtteilen, wie die Stadt weiter mitteilte. Das Programm für diese Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche liegt ab sofort in den Geschäften der Stadt Haßfurt zur kostenlosen Mitnahme auf. Unter www.hassfurt.de kann das komplette Programm eingesehen und heruntergeladen werden. Auf Wunsch wird das Ferienprogramm auch zugeschickt.

Informationen im Rathaus

Anfragen dazu nehmen Martina Grümpel und Sybille Jäger im Rathaus unter Telefonnummer 09521/688104 entgegen. Alle Vereine, Verbände und Organisationen freuen sich darauf, dass viele Kinder und Jugendliche an der Ferienfreizeit mitwirken. red