43-Jähriger landet in Psychiatrie

Ein 43-jähriger Mann geriet am Montag um 2.15 Uhr mit einem 26-Jährigen und dessen Schwester in der Oberen Königstraße in Streit. Der 43-Jährige wurde zunehmend aggressiver und teilte Schläge aus. Beim Eintreffen der Polizei war er uneinsichtig und weiterhin aggressiv. Der Mann beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und musste gefesselt werden. Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens war eine Unterbringung in der Nervenklinik unumgänglich.