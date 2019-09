Die Zeulner Schützen laden alle Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Hochstadt- Marktzeuln zum 42. Zeulner Bürgerschießen ein. Mit dem Schießen um die Zeulner Bürgerkönige ist ein "Tag der offenen Tür" verbunden, wozu besonders die Jugend herzlich willkommen ist. Bei diesem Schießen können alle Schießsportbegeisterten zum Wettbewerb antreten und sich über das Innenleben einer Schützengesellschaft informieren. Der Gesamterlös fließt wieder in die Jugendarbeit des Vereins. Teilnehmen kann jeder, ob als Einzelschütze oder in einer Mannschaft. Diese besteht aus mindestens drei Personen, egal ob aus einem Verein, Stammtisch, Firma oder bunt zusammengewürfelt. Eine Gruppe kann auch mehrere Mannschaften melden, jede Person darf jedoch nur einmal beim Schießen mitmachen. Teilnehmer ab 16 Jahren schießen mit dem Kleinkalibergewehr auf 50 Meter Entfernung, die Jugend bis 18 Jahre darf mit dem Lichtpunktgewehr schießen.Von 13 abgegebenen Schüssen werden die zehn besten Treffer gewertet, sowohl für den Einzelschützen als auch für die Mannschaft. Die drei besten Mannschaften sowie die zehn besten Einzelschützen erhalten je einen Sachpreis. Die Schützen der beiden besten "Blättla" des Turniers gewinnen je einen Pokal, in diesem Jahr gestiftet von Bürgermeister Gregor Friedlein-Zech. Gewehre, Munition und Tagesversicherung werden wie immer vom Verein gestellt. Auf die Königsscheibe dürfen drei Schuss mit dem Kleinkalibergewehr abgegeben werden. Der Schütze mit dem besten "Blättla" wird zum Bürgerkönig gekrönt und erhält den Wanderpokal. Schießzeiten sind am Freitag, 27. September, von 16 bis 21.30 Uhr und am Samstag, 28. September, von 10 bis 16 Uhr. Die Preisverteilung und Proklamation der Bürgerkönige erfolgt anschließend. red