42 Säcke voller Müll

Ein großartiger Beitrag zum Umweltschutz fand am Samstag in einer über vierstündigen Müllsammelaktion an den drei Flüssen Haßlach, Kronach und Rodach statt. Zahlreiche Müllsäcke wurden von den 42 Helfern zusammengetragen und werden zentral abgeliefert. Unter den Fundstücken waren Haushaltseinrichtungen, Bürostühle, Sonnenschirme, Reifen, Skier, Altmetall und vor allem Plastikmüll. Der Unrat wird nun an die Müllumladestation Neuses beziehungsweise dem Wertstoffhof Birkach zur Entsorgung weitergegeben. Eine kuriose Begebenheit war am Rande, dass ein aus dem Fluss beim LGS-Gelände gezogenes und ans Ufer gebrachtes Fahrrad mit plattem Vorderrad beim Abholen plötzlich verschwunden war.

Aktionsleiter war Ulrich Oßmann als Heimatwanderwart vom Deutschen Alpenverein, Sektion Kronach, mit seinem Vorsitzenden Thomas Klinger und dessen Stellvertreter Robert Wagner. Weitere Aktivisten waren die Jugendfeuerwehr Kronach mit ihrem Jugendwart Christian Reuß und die THW-Jugend mit dem Betreuer Dominik Lauer. dw