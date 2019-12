42 Reifen waren zu viel und wurden "entsorgt"

Nun ist klar, wer die Altreifen illegal abgelagert hat. Die Polizei konnte durch Befragungen in örtlichen Autohäusern ermitteln, dass ein 21-jähriger Mann aus dem Raum Hof am Donnerstagnachmittag circa 100 Altreifen erworben hatte. Nachdem das Volumen seines Transportfahrzeuges offenbar nicht ausreichte, entsorgte er kurzerhand 42 überzählige Reifen auf einem Parkplatz bei Wannbach sowie einem Flurweg bei Eschlipp. Den Osteuropäer erwartet nun ein empfindliches Bußgeld durch das Landratsamt. Außerdem bleibt ihm die ordnungsgemäße Entsorgung der Reifen nicht erspart. Wer weitere in die Landschaft geworfene Reifen im Raum Ebermannstadt entdeckt, möge die Polizei Ebermannstadt verständigen.