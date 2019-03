41-Jähriger verprügelt 18-Jährigen

Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern kam es am Samstagnachmittag vor einem Jugendtreff in der Rodacher Straße in Kronach. In Folge eines Streites schlug ein 41-jähriger Mann einem 18-jährigen Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn. Der Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen in seinem Gesicht. pol