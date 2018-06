408 neue Wohnungen

Vom Single-Apartment bis zum Bungalow: Im Landkreis Forchheim sind im vergangenen Jahr 408 Neubauwohnungen entstanden - 188 davon in Ein- und Zweifamilienhäusern. Darauf weist das Verbändebündnis Wohnen hin, in dem sich Baugewerkschaft IG Bau und Bauwirtschaft zusammengeschlossen haben.Das Bündnis beruft sich bei den Zahlen auf die aktuelle Baubilanz der fertiggestellten Wohngebäude vom Statistischen Bundesamt. Insgesamt haben die Bauherren im Landkreis Forchheim demnach im vergangenen Jahr 107 Millionen Euro in den Neubau von Wohnungen investiert. "Das klingt viel. Tatsächlich müsste es aber mehr sein, wenn der Kreis Forchheim seinen Beitrag zur Wohnraumoffensive der Bundesregierung leisten will. Denn der Neubau von bezahlbaren Wohnungen ist die einzige effektive Antwort auf steigende Mieten und hohe Immobilienpreise, von denen auch Bayern betroffen ist", sagt Hans Beer (IG Bau) vom Verbändebündnis Wohnen.Insgesamt seien bundesweit im vergangenen Jahr lediglich nicht einmal 285 000 Wohnungen neu gebaut worden. Dabei habe die Große Koalition eine ganz andere Messlatte gelegt: 1,5 Millionen pro Jahr. red