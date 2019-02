4000 Euro Schaden bei Auto-Zusammenstoß

Am Donnerstagmorgen kam es an einer Einmündung am Ortsausgang in der Lichtenfelser Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei übersah ein 22-jähriger BMW-Fahrer den vorfahrtsberechtigten VW einer 25-Jährigen, so dass es zur Kollision kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. pol