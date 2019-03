4000 Euro Schaden an Fiat Punto

Schaden in Höhe von 4000 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem Fiat Punto. Das Auto war am Samstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Verbrauchermarkts, Am Riegel 9 in Mitwitz, geparkt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer hatte das Fahrzeug im hinteren Bereich angefahren. pol