4000 Euro für Bedürftige

Seit 29 Jahren ist der weithin bekannte Wichsensteiner Weihnachtsmarkt vor allem auch eine segensreiche Einrichtung für mild- und wohltätige Zwecke - nicht nur in der Heimat, sondern auch für die Ärmsten auf dieser Welt. Beim Weihnachtsmarkt am vergangenen Wochenende spendeten die Wichsensteiner Vereine auch diesmal wieder den gesamten Erlös des letztjährigen Weihnachtsmarktes in Höhe von 4000 Euro. Die Organisatoren Joachim Roppelt und Wolfgang Peter konnten dabei die Vertreter von insgesamt vier Hilfsorganisationen willkommen heißen, die die Spenden zu 100 Prozent für ihre Projekte hilfsbedürftiger Menschen verwenden.

So waren vom Ahorntaler Verein "Humanitäre Hilfe für Nigeria" Hilde Schwacher und Volsbachs Pfarrer Matthew Anyanwu gekommen, die sich über 1000 Euro für den Bau einer zweiten Schule in Nigeria freuen konnten. Große Freude auch bei Dagmar Kußberger und Ingrun Löwe, die als Kinderkrankenschwestern der Kinderklinik Erlangen Kinder und ihre Familien nach dem Krankenhausaufenthalt zuhause weiter betreuen. Diese weiteren 1000 Euro werden in die Anschaffung eines neuen Dienstautos fließen. Pia und Iris Jäger vom Waisenhausprojekt "Anam Cara" werden die weiteren 1000 Euro für die dringend benötigte Ausstattung der Schule "Rose Education Centre" in Tansania verwenden. Die restlichen 1000 Euro konnte Heimleiter Michael Sandner vom "Sonnenhaus Unterleinleiter " für Freizeitaktivitäten seiner behinderten Heimbewohner entgegen nehmen. Thomas Weichert