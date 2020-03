400 Kommunen hissen am 10. März die Tibet-Fahne - Coburg ist auch darunter

Die Stadt Coburg hisst am Dienstag, 10. März, zum 20. Mal die tibetische Flagge und setzt damit ein Zeichen für die Einhaltung der Menschenrechte weltweit. Das kündigt die Tibet-Initiative Coburg an. Am 10. März vor 61 Jahren erhob sich das tibetische Volk gegen die chinesische Besatzungsmacht. Sein Aufstand wurde brutal und blutig niedergeschlagen. Das geistliche Oberhaupt, der Dalai Lama, musste nach Indien fliehen. Aus Solidarität mit den Tibetern hissen, auf Anregung der Tibet-Initiative Deutschland, über 400 Städte und Gemeinden an diesem Tag die Tibet-Fahne.

Und nun die Uiguren?

Sie sei schon lange nicht mehr nur ein nationales Symbol der Tibeter, sondern die Flagge steht international für Menschenrechte, Demokratie und Meinungsfreiheit, heißt es in einer Mitteilung der Initiative. Grundlegende Menschenrechte, wie das Recht auf freie Meinungsäußerung, Religions- oder Versammlungsfreiheit würden in Tibet von den chinesischen Behörden massiv verletzt.

Willkürliche Verhaftungen, Folter, militärische Kontrolle und Gewalt seien dort traurige Realität. Leider habe die chinesische Führung ihr brutales Lagersystem inzwischen auch auf die Region Xinjiang, die Heimat der Uiguren, ausgeweitet.

Wie die Süddeutsche Zeitung am 25. November 2019 berichtete, zeigen geleakte Dokumente, wie Hunderttausende Uiguren überwacht, willkürlich festgenommen und in Internierungslager gesteckt werden. Ein Vorgehen, das auch in Tibet schon jahrzehntelang praktiziert wurde.

"Wen wundert's? Der neue Parteisekretär für die Uiguren, Chen Quanguo, war davor in Tibet stationiert", heißt es weiter in der Mitteilung. "Die chinesische Führung weiß in ihm einen Parteifunktionär, der mit harter Hand regiert und kein Erbarmen kennt. Chen Quanguo verstärkte den Polizeiapparat drastisch und ließ Moscheen und Friedhöfe zerstören. Mehr als eine Million moslemische Uiguren dürften inzwischen in sogenannten ,Umerziehungslagern‘ interniert worden sein. Human Rights Watch ernennt China im ,World Report 2020‘ zum ,Supergau für die Menschenrechte‘. Der Geschäftsführer der internationalen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Kenneth Roth, sieht in China unter dem Präsidenten Xi Jimping derzeit die brutalsten Unterdrückungen seit Jahrzehnten. Wenn China seine Hightech-Überwachungstechnologie auch in andere Länder exportiert, kann es zur globalen Bedrohung für die Menschenrechte weltweit werden."

Das Hissen der tibetischen Flagge sei auch nach 20 Jahren noch von höchster Bedeutung, meint die Tibet-Initiative Coburg. red