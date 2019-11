Das Franz-Miltenberger-Gymnasium Bad Brückenau zeigt gegenwärtig die Ausstellung "400 Jahre Juden in der Rhön" des Autors Dr. Michael Imhof in der Schulbibliothek (wir berichteten).

Die Wanderausstellung ist bis Freitag, 15. November , täglich von 9.30 bis 11.30 Uhr und vom 18. bis 22. November (Montag bis Freitag) täglich von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie am Samstag, 16. November, zusätzlich von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Am Donnerstag, 14. November, findet zudem um 19 Uhr ein Vortrag statt. Dr. Michael Imhof berichtet zur Ausstellung über "400 Jahre Juden in der Rhön". Die Ausstellung ist an diesem Tag bereits ab 17 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich.

Weitere Informationen zu der Ausstellung erteilt das Kulturbüro der Stadt Bad Brückenau, Tel. 09741/804 55 oder Mail kulturbuero@bad-brueckenau.de. sek