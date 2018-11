400 Euro für die Zeiler Kindergärten

Über eine ganz besondere Spendenübergabe freuten sich dieser Tage die beiden Zeiler Kindergärten.

Mit Fritz Wölfel hatte sich ein Zeiler Bürger Gedanken gemacht, wie er persönlich das Jubiläumsjahr der Stadt (1000 Jahre) mitgestalten und gleichzeitig etwas Gutes tun kann. So fertigte er selbst Faltkarten und verkaufte diese. Auf der Vorderseite dieser Karten ist ein Aquarell von Malermeister Josef Drebinger zu sehen, der einst auch Stadtrat und Dritter Bürgermeister war. Auf der Innenseite ist ein Gedicht abgedruckt, das Fritz Wölfel selbst geschrieben hat, als er die schöne Aussicht vom Kapellenberg auf sich wirken ließ.

Zu gleichen Teilen

Insgesamt kam ein Erlös in Höhe von 400 Euro zusammen, den jetzt Wölfel ohne jeden Abzug zu gleichen Teilen an die evangelische Kindertagesstätte "Regenbogenhaus" und an die Caritas-Kindertagesstätte St. Michael überreichte. Die beiden Leiterinnen Susanne Schmid und Susanne Bös-Naumann freuten sich zusammen mit einigen Mädchen und Buben über das vorweihnachtliche Geschenk und versprachen, das Geld ganz im Sinne der Kinder einzusetzen.