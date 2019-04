40 Tonnen CO2 weniger

Die Gemeinde stellt die Straßenbeleuchtung komplett auf moderne und sparsame LED-Technik um. Das Bayernwerk baut die konventionellen Lampen aus und dafür moderne, hocheffiziente LED - Licht emittierende Dioden - ein.

"Das ist eine Investition in den Klimaschutz", informiert Edgar Müller vom Bayernwerk in einer Mitteilung: "Mit den neuen Leuchten sparen wir jährlich rund 81 500 Kilowattstunden Strom." So reduziere sich der Ausstoß von Kohlendioxid ( CO2 ) um rund 40 Tonnen. In Schönbrunn rüstet das Bayernwerk 303 Brennstellen um; 83 Leuchten auf vorhandenen Masten und 220 Leuchten erhalten LED-Einsätze in das bestehende Leuchtgehäuse. Die Kosten für die Modernisierungsmaßnahme belaufen sich auf rund 45 000 Euro. Die Arbeiten werden bis Juni dauern. red