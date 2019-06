Bad Brückenau vor 18 Stunden

Bildung

40 Schüler bestanden die Abiturprüfungen

Am Franz-Miltenberger-Gymnasium in Bad Brückenau haben 40 Schülerinnen und Schüler erfolgreich die Abiturprüfung abgelegt. Der Start in den neuen Lebensabschnitt wird am Freitag, 28. Juni, mit der Ver...