40 neue Plätze im Landkreis

Im Freistaat Bayern läuft das vierte Investitionsprogramm zur Schaffung neuer Kitaplätze auf vollen Touren. Die Gemeinden erhalten aus Mitteln des Bundes einen Aufschlag von bis zu 35 Prozent auf die reguläre Förderung. Jetzt profitieren davon im Landkreis Forchheim die Gemeinden Wiesenthau und Eggolsheim.

Wiesenthau und Eggolsheim

In der Kindertagesstätte Wiesenthau entstehen 28 neue Betreuungsplätze. Der Freistaat unterstützt die Kommune dabei mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 819 000 Euro. In der Kindertagesstätte St. Martin in Eggolsheim werden zwölf neue Betreuungsplätze geschaffen. Die Gemeinde erhält eine Förderung in Höhe von 416 000 Euro.

"Mein Ziel ist es, dass Familien in Bayern den Betreuungsplatz bekommen, den sie sich wünschen. Hier haben wir schon sehr viel erreicht, doch die Nachfrage nimmt immer noch zu", erklärt Bayerns Familienministerin Kerstin Schreyer (CSU) in einer Pressemitteilung.

Zu dem Investitionsprogramm erläutert die Ministerin: "Wir wollen auch inklusive Einrichtungen ausbauen und dem Betreuungsbedarf durch den gestiegenen Zuzug gerecht werden. Insgesamt stehen 178 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung, mit denen wir die reguläre staatliche Förderung erheblich verstärken können."

So erhalten Kommunen künftig durchschnittlich 85 Prozent statt der regulären 50 Prozent ihrer förderfähigen Investitionskosten erstattet. Seit 2008 sind laut Ministerium rund 80 000 Plätze für Kinder unter drei Jahren entstanden. Anträge zum vierten Investitionsprogramm können bis zum 31. August bei den zuständigen Bezirksregierungen gestellt werden. red