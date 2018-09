40 Minuten auf der Walcker-Orgel

Im Rahmen der Orgelreihe "Orgelmusik zum Wochenende - 40 Minuten Orgelmusik auf der Walcker-Orgel" findet am Freitag, 21. September, in der St.-Johanniskirche in Forchheim, Zweibrückenstraße 38, das dritte Jahreskonzert statt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bei dieser Konzertreihe - bestehend aus vier Einzelkonzerten - handelt es sich um eine Kooperation zwischen der Kirchenmusik an St. Johannis und der Stadt Forchheim. Für das dritte Jahreskonzert wird Michael Dorn (Bild), Stadt- und Dekanatskantor der Stadtkirche Bayreuth, außerdem seit 2017 Preisträger der Bücher-Dieckmeyer-Stiftung sowie seit April 2018 Kirchenmusikdirektor der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, am Spieltisch der restaurierten Walcker-Orgel von 1896 Platz nehmen. Für Freunde der anspruchsvollen Orgelmusik wird Michael Dorn Werke von Max Reger sowie Bearbeitungen für Orgel von Franz Liszt und Richard Wagner zum Besten geben.

Der letzte Konzerttermin des Jahres ist am 23. November. Die Stadt Forchheim sowie die Kirchenmusik an St. Johannis werden die Reihe im Jahr 2019 mit vier weiteren Einzelkonzerten fortsetzen. red