40 Jungmusiker proben bei der Stadtjugendkapelle

Um für das anstehende Frühjahrskonzert zu üben, trafen sich unlängst die Mitglieder des Gemeinschaftsorchesters aus dem Schülerorchester der Stadtjugendkapelle (SJK) Herzogenaurach und der Bläserklasse der Realschule am Europakanal Erlangen. Unter der Leitung von Renate Aßmann-Englhardt (Realschule) und Christian Kaltenhäußer (SJK) probten über 40 Jungmusiker im SJK-Heim intensiv an den Stücken für das Konzert. Musik aus Tausend und einer Nacht lautet das Motto für das Konzert, das am 19. Mai wieder in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen stattfinden wird. Das jugendliche Orchester wird seinen Zuhörern einen musikalisch-orientalischen Wind um die Ohren wehen lassen, versprechen die Veranstalter. Der Vorverkauf bei Bücher, Medien und mehr, bei Getränke Wirth, Herzogenaurach, sowie bei der Stadtjugendkapelle direkt hat begonnen. red