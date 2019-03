Gülcin Türkyilmaz kann auf 40 Jahre Firmenzugehörigkeit bei Schweizer-Optik zurückblicken. Ihre Tätigkeit begann in der optischen Schleiferei für die Herstellung von Linsen und Sonnenbrillengläsern. Aufgrund ihrer laut Firmenangaben umsichtigen und gewissenhaften Arbeitsweise wechselte sie in die Abteilung Endmontage der augenoptischen Produkte, in welcher sie bis heute zum Team gehört.

Der Geschäftsführer der Firma A. Schweizer GmbH, Alfred Schüttinger, gratulierte zum Dienstjubiläum. Er bedankte sich bei der Jubilarin mit einem Geschenkkorb sowie einem Geldgeschenk für ihre treue und zuverlässige Mitarbeit. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zeichnete Türkyilmaz mit der Ehrenurkunde aus. red