40 Jahre pünktlich und äußerst zuverlässig

Seit jeweils 40 Jahren sind Marga Fischer und Adelgunde Friedrich aus Willersdorf als Raumpflegerinnen tätig. Bürgermeister Torsten Gunselmann überreichte den beiden Frauen zu diesem Dienstjubiläum Ehrenurkunden des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.

Die beiden pflichtbewussten Jubilarinnen sorgen in der Willersdofer Schule für Ordnung und Sauberkeit. Und das mit Sorgfalt, immer pünktlich und äußerst zuverlässig, wie das Hallerndorfer Gemeindeoberhaupt in einer kleinen Feierstunde anmerkte.

Ein passendes Zitat von Papst Johannes XXIII. hatte Schulleiter Günther Dalles herausgesucht: "Man kann mit einem Hirtenstab in der Hand heilig werden, aber auch mit einem Besen".

Die Jungen und Mädchen der dritten und vierten Klasse umrahmten die Feierstunde im Lehrerzimmer mit musikalischen Einlagen. erl