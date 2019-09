40 Jahre Katholische junge Gemeinde

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Katholischen jungen Gemeinde St. Anna (KjG) findet auf dem Kirchengelände der Pfarrei St. Anna in der Heinkelmannstraße 1 ein großes Fest statt. Am Samstag, 14. September, ab 14 Uhr ergeht Einladung an die Gesamtbevölkerung mitzufeiern. Geboten werden eine Spielestraße mit einer Hüpfburg, Gokarts, Armbrustschießen und vieles mehr. Die Erwachsenen dürfen das selbst gebraute Jubiläumsbier testen und abends wird es einen Auftritt der Unterhaltungsband "Eulenvolk" geben. red