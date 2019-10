40 Jahre in einem Betrieb

Seit 40 Jahren ist Reinhard Dittmer aus Reiterswiesen nun schon bei der Firma E. Karch & Co. GmbH in Arnshausen beschäftigt. Dies nahm die Geschäftsführung zum Anlass, den Jubilar zu ehren.

Ursprünglich begann er den Einstieg in die Arbeitswelt 1979 mit einer dreijährigen Ausbildung zum Raumausstatter. Nach erfolgreich abgeschlossener Gesellenprüfung wurde ihm vom Firmengründer Edmund Karch angeboten, sich als Estrichleger weiterzubilden. Diese Chance ergriff Reinhard Dittmer und war vom ersten Tag an ein sehr engagierter Mitarbeiter bei den Estrichlegern. Durch seine Einsatzbereitschaft und sein handwerkliches Geschick war es möglich, dass er in kürzester Zeit vom Helfer zum Vorarbeiter aufstieg.

Als ihn der Geschäftsführer Alexander Karch anbot, die Estrichabteilung weiterzuführen, legte Reinhard Dittmer 1995 die Meisterprüfung als Estrichleger ab. Seit dem führt er erfolgreich die Estrichabteilung der Firma Karch und unterstützte die Geschäftsleitung beim Aufbau des Bereichs Bautrocknung und Wasserschadensanierung.

Zum Jubiläum überreichte ihm die Geschäftsführung bei einer Betriebsfeier die Ehrenurkunde der Handwerkskammer für Unterfranken. "Für deine außergewöhnliche Einsatzbereitschaft und Unterstützung auch in Bereichen außerhalb der Estrichabteilung und für die Treue seit 40 Jahren" bedankte sich Geschäftsführer Alexander Karch bei Reinhard Dittmer. red