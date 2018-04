40 Jahre im Dienst

Die Freiwillige Feuerwehr Ebersbach hat im zurückliegenden Jahr enorm an Einsatzstärke gewonnen, denn nicht weniger als 11 neue Feuerwehrdienstleistende konnte Kommandant Klaus Wollnik in der Wehr begrüßen. Die Wehr zählt jetzt 31 Aktive, darunter sind auch neun Frauen und zehn Feuerwehranwärter. Was Wollnik in seinem Jahresbericht als besonders erfreulich herausstellte: Bei jeder Übung sind durchschnittlich 15 Aktive anwesend. Landrat Klaus Peter Söllner zeichnete Jürgen Angermann für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Gold aus.

Vorsitzender Günter Kolb verwies in seinem Bericht auf eine Reihe von Aktivitäten und ließ die Versammlung wissen, dass im kommenden Jahr am 19. Mai 2019 die Großveranstaltung "Autofreies Weißmaintal" in Ebersbach eröffnet wird.

Kommandant Klaus Wollnik berichtete, dass die Ausbildung der Feuerwehranwärter große Fortschritte mache. Die Wehr wurde zu einer technischen Hilfeleistung gerufen, und bei einem Blitzeinschlag in ein Wohnanwesen hat die Feuerwehr durch schnelles Eingreifen einen größeren Schaden verhindert.

Landrat Klaus Peter Söllner sprach mit Bewunderung von den zahlreichen Aktivitäten, die das Jahr über von der Wehr Ebersbach geleistet werden. "Was mich besonders freut, ist, dass ich viele junge Leute bei euch sehe." Auch Bürgermeister Stephan Heckel-Michel würdigte die Arbeit der Feuerwehr, die mit dem Gartenbauverein ein Impulsgeber für die Dorfgemeinschaft sei. Werner Reißaus