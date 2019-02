40 Jahre im Dienst der Feuerwehr Burk

Auf der Jahreshauptversammlung ehrte die Feuerwehr Burk ihre langjährigen Mitglieder. Zweiter Vorsitzender Gerald Dittrich gab zusammen mit Schriftführerin Michelle Ahr einen Überblick über das abgelaufene Vereinsjahr.

Neben dem jährlichen Grillfest konnten sie auch über den gelungenen Festzug zur 150-Jahrfeier der Feuerwehr aus Forchheim berichten. Auch im Bereich Jugendarbeit gab es neben den bestandenen Prüfungen noch vieles zu berichten.

Meinungsbild

Im Anschluss informierte erste Kommandant Holger Welker über den aktuellen Stand der aktiven Wehr, die geleisteten Stunden und die Einsatzzahlen. Zum Ende seines Berichts nutzte er die Gelegenheit, von den Aktiven ein Meinungsbild für ein mögliches, gemeinsames Gerätehaus zusammen mit der Nachbarwehr Buckenhofen zu erhalten.

Hintergrund der Überlegungen sind die Ergebnisse des Feuerwehrbedarfsplans, welcher vor allem für das Buckenhofner Gerätehaus Handlungsbedarf sieht. Die Mehrheit der Burker Feuerwehrmitglieder konnte sich ein gemeinsames Gerätehaus vorstellen.

Kommandant Welker betonte, dass eine endgültige Entscheidung jedoch erst erfolgen könne, wenn von der Stadt Forchheim ein passender Standort vorgeschlagen werde und die Aktiven aus beiden Ortsteilen diesem mit sehr deutlicher Mehrheit zustimmen.

Ehrungen

Im Anschluss konnte Kommandant Holger Welker Ewald Hack und Hermann Weber für 40 Jahre aktiven Dienst ehren, wobei er das Engagement der beiden Ausgezeichneten besonders hervorhob. Beide übernehmen seit vielen Jahren unterschiedlichste Aufgaben im Verein und der aktiven Wehr.

Vereinskassier Bernhard Stark berichtete über ein erfolgreiches Jahr. Dank des Einsatzes vieler Aktiver konnte er vom Grillfest, der Christbaumsammelaktion und von anderen Anlässen Einnahmen verbuchen. Aufgrund der stabilen Rücklagen können die erwirtschafteten Einnahmen der Vereinsarbeit und vor allem der aktiven Wehr zugutekommen. Nachdem auch die Kassenprüfung nur Positives zu berichten wusste, wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Vor der anschließenden Ehrung der langjährigen Mitglieder versuchte der Zweite Vorsitzende, die Anwesenden auf eine Zeitreise in das jeweilige Eintrittsjahr mitzunehmen. Er fasste - wie bereits aus den Vorjahren gewohnt - die politischen und sportlichen Ereignisse zusammen, so dass sich viele an die damalige Zeit erinnern konnten. Folgende Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt: Marianne Gößwein, Martha Gügel, Monika Hack, Rosmarie Stark (25 Jahre) sowie die bereits für aktiven Dienst ausgezeichneten Ewald Hack und Hermann Weber (40 Jahre). Jürgen Hofmann, Wilhelm Ruhmann, Hans Schramm und Werner Schrüfer konnten ihre Auszeichnungen für 40-jährige Mitgliedschaft nicht persönlich entgegennehmen und bekommen diese nachgereicht. Michael Ackermann