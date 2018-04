40 Jahre im Dienst aktiv

Für ihre 40-jährige aktive Dienstzeit wurden Wolfgang Heiß und Manfred Ott mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Gold durch Landrat Klaus Peter Söllner, Bürgermeister Roland Wolfrum, Kreisbrandrat Stefan Härtlein und Kreisbrandinspektor Horst Tempel ausgezeichnet. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem einwöchigen Freiplatz im Feuerwehr-Erholungsheim Bayerisch Gmain und der Bayerischen Ehrenamtskarte in Gold.

25 Jahre sind Markus Hempfling, Marco Hildner, Tobias Landa, Alexander Reinsch, Patrick Taugs und Tobias Titze in der Stadtsteinacher Wehr aktiv. sie bekamen Ehrenzeichen in Silber und die Ehrenamtskarte in Gold.

Der scheidende Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Hans-Jürgen Hempfling, zeichnete Kassier Wilhelm Günther für 40-jährige Mitgliedschaft aus. Günther durfte sich zudem in Würdigung seiner außerordentlichen Verdienste um die Feuerwehr auf die Ernennung zum Ehrenmitglied freuen. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Stefan Hempfling und Ralf Knoll gedankt.

Bei den Neuwahlen trat der bisherige Vorsitzende Hans-Jürgen Hempfling ins zweite Glied. Jörg Geyer erhielt das einmütige Vertrauen und wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Hans-Jürgen Hempfling will etwas kürzer treten und ist jetzt stellvertretender Vorsitzender. Schriftführerin bleibt Evelin Rummer, Kassier Wilhelm Günther. Wiedergewählt wurden die Revisoren Andreas Mathes und Reinhard Titze. Zeugwart bleibt Mario Münch. Als Vertrauensfrau bekam Evelin Rummer das Vertrauen, zum Vertrauensmann wurde Markus Greim gewählt.

Einen Wechsel brachte auch die Wahl des stellvertretenden Kommandanten. Tobias Reuther löst André Dütsch ab, der für dieses Amt nicht wieder kandidierte.

Kommandant Manuel Steinl teilte mit, dass die Wehr 51 Aktive zählt. Darunter sind sieben Frauen. Es gibt 21 Atemschutzgeräteträger. "Unsere Wehr funktioniert hervorragend", sagte er. Fleißig würden Lehrgänge besucht. Überhaupt werde die Aus- und Weiterbildung großgeschrieben, "um stets möglichst schnell und effektiv Hilfe zu leisten". Neben der Ablegung der Leistungsprüfung "Technische Hilfeleistung" wurden 23 Übungen absolviert. Gut kam wiederum der Ausbildungstag in Presseck an. Alarmiert wurde die Feuerwehr Stadtsteinach zu 51 Einsätzen und vier Einsatzübungen.

Angeschafft wurde für 73 000 Euro ein neues Mehrzweckfahrzeug, das zur Floriansmesse am 5. Mai eingeweiht werden soll. Zudem wird nach den Worten des Kreisbrandmeisters Manuel Steinl Stadtsteinach wohl Standort einer Drehleiter, die durch den Landkreis Kulmbach angeschafft wird.

Der scheidende Vorsitzende Hans-Jürgen Hempfling bezifferte die aktuelle Mitgliederzahl nach sechs Neueintritten auf 168 Personen, davon 28 Frauen.

Die Atemschutzträger vertieften in zweimonatigen Situationsausbildungen die Handhabung der verschiedenen Gerätschaften, beschrieb Jörg Geyer in seiner Eigenschaft als Leiter Atemschutz. Gerätewart Oliver Baaske ging auf 1436 durchgeführte Materialprüfungen und -instandsetzungen aller vier Ortsteilwehren ein. Hans Rohbogner berichtete von einer Brandschutzerziehung in der Rugendorfer Grundschule.

Jugendwartin Carmen Reuther betreut die 20 (drei Mädchen und 17 Jungen) Feuerwehrnachwuchskräfte. Die Leiterin des Feuerwehrchores, Pia Hempfling, berichtete von 19 Proben und drei Auftritten.

"Die Feuerwehr Stadtsteinach ist eine tüchtige und leistungsfähige Truppe mit einem außergewöhnlich hohen Ausbildungsstand", würdigte Landrat Klaus Peter Söllner. Seinen lobenden Worten schlossen sich Bürgermeister Roland Wolfrum und Kreisbrandrat Stefan Härtlein an. Klaus-Peter Wulf