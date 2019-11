Han's Klaffl kommt am Donnerstag, 5. Dezember, um 20 Uhr mit seinem Programm "40 Jahre Ferien - ein Lehrer packt ein" in den Rossini-Saal im Arkadenbau Bad Kissingen. Der Lehrer aus Leidenschaft geht in seinem Soloprogramm den Klischees über die Zunft der Pädagogen auf den Grund. Einlass ist ab 19 Uhr. Es gibt noch Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: Ursula Zeidler