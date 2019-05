Han's Klaffl kommt am Donnerstag, 5. Dezember, um 20 Uhr mit seinem Programm "40 Jahre Ferien - ein Lehrer packt ein" in den Rossini-Saal im Arkadenbau Bad Kissingen. Han's Klaffl, (Musik-) Lehrer aus Leidenschaft, geht in seinem kabarettistischen Soloprogramm über Lehrer, Schüler und Eltern den Klischees über die Zunft der Pädagogen auf den Grund. "Das tut man nicht", meinten vorab einige Bedenkenträger. Aber dann macht es ein Kabarettist eben besonders gerne. Schließlich geht es um eines der letzten unerforschten Biotope unserer Gesellschaft: die Schule. Als "Oberstudienrat K." deckt er schonungslos auf, was hinter den verschlossenen Türen des Lehrerzimmers geschieht. Er taucht ein in die komplizierte Psyche von Lehrern, gibt Tipps für die Gestaltung von Elternsprechstunden und weiht in die Geheimnisse des stressfreien Unterrichts ein. Auch die Überlebensstrategien, die Schüler im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben, stellt der "Staatskabarettist auf Lebenszeit" anschaulich dar. Mit Klavier und Kontrabass hält Klaffl eine Doppelstunde Frontalunterricht, nach der keine Fragen mehr offen bleiben. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: Ursula Zeidler