40 Jahre Blaskapelle St. Johannes

Am Palmsonntag des Jahres 1980 hatte die Blaskapelle St. Johannes ihren ersten Auftritt in der gleichnamigen Pfarrkirche in Hofheim im Rahmen des Palmsonntag-Gottesdienstes. Die Jubiläumsfeier 40 Jahre später fiel am Sonntag "dank" des Coronavirus ungewöhnlich aus: Wegen des Versammlungsverbots spielte jedes Orchestermitglied um 10 Uhr morgens - zum üblichen Gottesdienstbeginn - vor seiner Haustür das Kirchenlied "Singt dem König Freudenpsalmen", das die Blaskapelle vor 40 Jahren erstmals angestimmt hatte.

Der damalige Pfarrer Lechner gründete die Kapelle. Ludwig Klarmann war damals als Gründungsmitglied dabei und ist der einzige Musiker, der nach 40 Jahren noch aktiv im Orchester spielt. mschw