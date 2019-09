40 Jahre bei Firma Kröckel

40 Jahre ist Michael Schuldheis aus Waldberg nun schon bei der Firma Kröckel Haustechnik in Poppenroth beschäftigt. Für die Inhaber, Bernd und Andreas Kröckel, war das jetzt Anlass zu einer kleinen Feier.

Nach der Firmengründung trat Michael Schuldheis 1979 als erster Azubi in die Firma ein. Nach der abgeschlossenen Ausbildung zum Heizungs- und Lüftungsbauer hat er sich vom Facharbeiter zum Service-Techniker weitergebildet. Heute ist er erster Ansprechpartner für die Kunden im Bereich Anlagen - und Service-Technik.

Zum Jubiläum überreichten die Geschäftsführer die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Unterfranken und ein Geschenk. " Deine außergewöhnlichen Leistungen und Fähigkeiten haben mit dazu beigetragen, dass sich unser Betrieb in den letzten 40 Jahren so entwickeln und etablieren konnte", so Bernd Kröckel. Mit Blumen bedankten sich die Geschäftsführer bei Ehefrau Christina Schuldheis für ihr Verständnis, das sie bei so vielen Noteinsätzen zeigt.