40 Jahre bei der Raiffeisenbank

Langjährige Betriebszugehörigkeit ist bei der Raiffeisenbank Maßbach eG keine Seltenheit. Die Genossenschaftsbank, mit Geschäftsgebiet in den Landkreisen Schweinfurt und Bad Kissingen, zeichnete kürzlich mit Giltraud Vogt und Bernhard Back zwei Bankangestellte für 40 Jahre Treue zum Betrieb aus, teilte die Bank in einer Pressemeldung mit.

Feierstunde

Im Rahmen einer Feierstunde dankte der Vorstand der Raiffeisenbank Maßbach eG den beiden Jubilaren für den großen Einsatz und die langjährige Zusammenarbeit.

Ausbildung in Hambach

Giltraud Vogt begann 1978 die Ausbildung in der damaligen Raiffeisenbank Hambach, die sie 1981 erfolgreich abschloss. Danach wurde sie in der Buchhaltung und zeitweise in den Geschäftsstellen Holzhausen, Pfändhausen und Pfersdorf eingesetzt, ehe sie 1985 in die Kreditabteilung der Raiffeisenbank wechselte.

Bernhard Back stieß 1978 als junger Bankkaufmann zur Raiffeisenbank Rannungen. Er wurde zunächst im Servicebereich und der Kundenberatung in Rannungen eingesetzt. Nach der Fusion mit der Raiffeisenbank Hambach wurde Back Zweigstellenleiter in Hambach. Nach einer achtmonatigen Auszeit kehrte er im Juni 1985 als Innenrevisor zur Raiffeisenbank Rannungen zurück.

Prokura erteilt

Der diplomierte Bankbetriebswirt ist seit 2008 als Leiter Rechnungswesen und als Risikocontroller eine wichtige Stütze für das Unternehmen.

Vor einigen Jahren erhielt Bernhard Back darüber hinaus die Prokura erteilt. red