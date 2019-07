40 Jahre an der Orgel

Die Kirchengemeinde Ziegelanger sagte danke für 40 Jahre Orgelmusik. Organist Dieter Markt wurde dafür ausgezeichnet, wie die Pfarrgemeinde mitteilte.

Es gab in Ziegelanger in den vergangen 40 Jahren nur wenige Gottesdienste, in denen Dieter Markl nicht die Orgel erklingen ließ. Sein musikalisches und technisches Talent stellte er regelmäßig bei den Messen und anderen Anlässen unter Beweis.

Mit einfühlsamen Eigenkompositionen, Lichtinstallationen, technischem Know-how und guten Ideen in der "Zeit für mich" und als Chorleiter erfreute er bei vielen Veranstaltungen.

Kirchenpfleger Rudolf Böhnlein und Pfarrer Michael Erhart überbrachten unter dem Applaus der Besucher im Patroziniumsgottesdienst am Kiliani-Sonntag die Ehrennadel als die höchste Auszeichnung der Diözese und übergaben im Namen der Pfarrgemeinde ein Präsent in der Hoffnung, dass Dieter Markl weiterhin das kirchliche Leben bereichern möge. red