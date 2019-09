40-Jähriger schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 48-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend gegen 19.30 Uhr zu. Er war mit seinem Kraftrad von Kronach kommend auf der Staatsstraße 2200 in Richtung Coburg unterwegs. Ein 74-jähriger Autofahrer, der von Schmölz kommend in die Staatsstraße nach links in Richtung Kronach einbiegen wollte, übersah hierbei den Motorradfahrer. Der 40-Jährige krachte frontal in die linke Fahrzeugseite des Pkw und blieb nach einem meterlangen Flug schwer verletzt liegen. Der Motorradfahrer musste aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Unfallverursacher wurde nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden von insgesamt etwa 20 000 Euro. Die Staatsstraße war bis etwa 22.15 Uhr total gesperrt. pol