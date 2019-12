40-Jähriger randaliert in Haftraum der Polizei

Am Sonntagvormittag nahmen Beamte der Polizei-Inspektion Lichtenfels einen per Haftbefehl gesuchten 40-Jährigen fest. Bereits beim Transport und beim Abführen in den Haftraum leistete er massiven Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten derb. Auch im Haftraum randalierte der 40-Jährige weiter, riss Fliesen von der Wand und verletzte sich damit. Er musste zur Erstversorgung seiner blutenden Wunden in ein Krankenhaus und anschließend in eine Bezirksklinik gebracht werden. Um die anhängige Haftstrafe kommt er trotz allem nicht herum. Außerdem erhält er Anzeigen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Beleidigung.