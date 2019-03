40-Jährige unter Drogeneinfluss am Steuer

In Haarbrücken fiel einer Polizeistreife die unsichere Fahrweise eines grünen Peugeots auf. Bei der Kontrolle war eine 40-jährige Frau am Steuer. Sie zeigte deutliche Anzeichen dafür, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest zeigte den Konsum von Crystal an. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus Neustadt. Gegen die Frau wird Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Drogenbesitzes erstattet. pol