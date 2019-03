Döringstadt vor 13 Stunden

40-Jährige mit etwas zu viel Alkohol im Blut

Eine 40-Jährige mit etwas zu viel Alkohol wurde in den späten Vormittagsstunden am Donnerstag in der Bischof-Senger-Straße angehalten. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,54 Promille....