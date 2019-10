40 000 Euro für Pausenhof

Karl-Heinz Hofmann "Hurra der neue Schulhof ist da!" Die Schüler der "Glück-Auf"-Grundschule Stockheim freuen sich außerordentlich über die gelungene Neugestaltung ihres Pausenhofes. Ziel war die Umgestaltung des sehr "sterilen" alten Pausenhofes in einen Naturraum mit möglichst vielen unterschiedlichen Angeboten für die Pausengestaltung der Grundschüler, angefangen von Klettermöglichkeiten, Laufflächen, Sandkasten bis hin zu Ruhezonen, so Bürgermeister Rainer Detsch (FWG) bei der offiziellen Übergabe. Dies alles musste in einem begrenzten Raum kreativ und möglichst mit viel natürlichem Baustoff und Bepflanzung umgesetzt werden.

Sein Dank ging daher an Beate Singhartinger für die Begleitung von Anfang an und an die Firma Wagner für die bauliche Umsetzung. Das Ergebnis könne sich wirklich sehen lassen, freute sich das Gemeindeoberhaupt über die gelungene Gestaltung. Bei der Nutzungskonzeption wirkten mit: Beate Singhartinger (von der Ökologischen Bildungsstätte Mitwitz), zugleich Fachberaterin für Gartenkultur und Landespflege für den Landkreis Kronach, und auch Eltern sowie Schulleitung und Lehrerkollegium waren in die Planungen einbezogen.

Schacht

Der Pausenhof enthält einen Ruhebereich und einen Ranktunnel/Schacht, der Bezug nimmt auf den Steinkohlebergbau in Stockheim und hat vielfältige Spiel- und Aktivitätszonen mit vielartiger Bepflanzung.

Die Kosten für die Neugestaltung beziffert Bürgermeister Detsch auf circa 40 000 Euro.