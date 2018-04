Am übernächsten Wochenende, 20. bis 22. April, beendet der Kronacher Kreiskulturring seine Spielzeit 2017/2018 mit einer schwungvollen Komödie und den Bühnen- und TV-Stars Judith Hildebrandt (Tinka in "Marienhof" und Tanja in "Sturm der Liebe") und Pascal Breuer ("Im Tal der wilden Rosen", "Traumschiff," "Pfarrer Braun") unter der Regie von Sebastian Goder, der bereits in Kronach als Schauspieler gastierte.



Suche im Internet

"Kontakte" ist der Titel der drei jeweils um 19.30 Uhr beginnenden Abende, in denen es um 4 ½ Bemühungen zum Thema Liebe geht. Als frisch geschiedener Endvierziger geht der Protagonist auf Kontaktsuche im Internet. Allerdings enden die ersten vier Verabredungen nicht wie erwartet, denn der jeweilige Strategiewechsel nach den Treffen hat zur Folge, dass die Damen den Bewerber für einen Waschlappen halten oder schreiend davonlaufen. Vielleicht klappt's doch besser traditionell?

In dem Theatervergnügen von Sylvia Hoffman, die in Deutschland vor allem als Drehbuchautorin und Regisseurin durch mehrere Folgen der Serien "Peter Strohm", "Lauter Glückspilze" und "Ärzte" bekannt ist, schlüpft die wunderbar wandelbare Judith Hildebrandt, die auch als Sängerin Karriere machte, in die fünf höchst unterschiedlichen Frauenrollen. red