"4-Kings-Party" findet auf dem "Schlößla"-Keller statt

Am Samstag, 15. September, findet die "4-Kings-Party No. 14" in Forchheim statt. In zahlreichen Geschäften Forchheims ist ab sofort die dazugehörige Unterstützermarke für die Partyveranstaltungsreihe erhältlich. Der Erlös aus dem Verkauf geht wie bereits im letzten Jahr an die Aktion "Lisa" der Lebenshilfe-Werkstätten.

Auch dieses Jahr findet die Party statt, diesmal auf dem "Schlößla"-Keller in Forchheim. Beginn ist um 17 Uhr. Wie im letzten Jahr gibt es eine Unterstützermarke, die in den Werkstätten der Lebenshilfe gefertigt worden ist. Die Marke kostet vier Euro. Sie ist in den folgenden Geschäften in Forchheim erhältlich: "Fine Haare Make Up Style", Buchhandlung "Faust", Bierfelder "Raum & Design", Apotheke am Klinikum, Volksbank Forchheim, "La Boutique Designermode", Meininghaus-Friseure und "Pony Club", und auch auf der Party selbst. Veranstalter und Künstler versprechen beste Stimmung und exzellente Musik. Der Eintritt ist frei. red