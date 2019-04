4. Infotag für Eltern

Auf reges Interesse stieß der 4. Lichtenfelser Infotag rund um Schwangerschaft, Baby & Kleinkind in der Kreisgeschäftsstelle des Bayerischen Roten Kreuzes in Lichtenfels. Werdende Eltern und Familien hatten die Gelegenheit, sich an den Infoständen über wichtige Themen der frühen Kindheit zu informieren Neben den Infoständen der Organisatoren konnten sich die interessierten Besucher bei den Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen zum Beispiel über das Thema finanzielle Unterstützung in der Schwangerschaft und nach der Geburt informieren. Für Tipps zu den Bereichen Ernährung und Gesundheit von Babys und Kleinkindern stand das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Verfügung. Gesunde Kostproben wurden kredenzt und durften verkostet werden. Die Frühförderung der Caritas präsentierte Spielmaterial zur Förderung von Kleinkindern. Außerdem informierte eine Mitarbeiterin der Beratungsstelle zum Thema "Schlaf im ersten Lebensjahr". red