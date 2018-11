390 Jahre Wissen und Erfahrung

Elf Beschäftigte des Landratsamtes, sieben Frauen und vier Männer, wurden bei einer Feier am Donnerstagabend im Gasthaus Löbl in Eschenau von Landrat Wilhelm Schneider für insgesamt 390 Dienstjahre geehrt. "Mit Ihrem Engagement, Fleiß und Ihrer Kreativität haben Sie maßgeblich zur Weiterentwicklung unseres Landkreises zum Wohle seiner Bürger beigetragen", lobte der Landrat die Jubilare und dankte ihnen für ihre zuverlässige und engagierte Arbeit. Egal an welcher Stelle und an welchem Platz, das umfangreiche Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei wertvoll und trage auch zur Kundenzufriedenheit beziehungsweise Bürgerzufriedenheit bei, betonte er, wie aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervorgeht. Letztendlich sei ein Unternehmen nur so gut wie seine Mitarbeiter.

Vielseitiger Arbeitgeber

Der Landkreis Haßberge sei ein spannender Arbeitgeber, weil er so ein großes Spektrum an Dienstleistungen biete - rund 250 verschiedene Leistungen können angeboten werden. Aus diesem Grund seien die Anforderungen und Aufgaben an die Beschäftigten auch unterschiedlichster Art - angefangen von der Abteilung Soziales und Gesundheit über Bau und Umwelt bis hin zu den Straßenwärtern oder der Sachbearbeiterin, die sich um das Feldgeschworenenwesen oder um das Waffenrecht kümmert. Gerade die Vielzahl der Aufgaben mache die Arbeit reizvoll und interessant, sagte er.

Seit 40 Jahren sind im öffentlichen Dienst tätig: Verwaltungsfachangestellter Dietmar Rhein (öffentliche Sicherheit und Ordnung), Regierungsrat Dieter Sauer (Leiter des Amtes für Soziales und Senioren), Verwaltungsfachangestellte Beate Selig (Bürgerbüro, interne Dienste), Sozialrätin Monika Strätz-Stopfer (Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe und des Koordinierungszentrums bürgerschaftlichen Engagements), Verwaltungsangestellte Ursula Tully (Tiefbauverwaltung) und Straßenwärter Ulf Zier (Tiefbauverwaltung).

Ihr 25. Dienstjubiläum feierten: Straßenwärter Georg Albert (Tiefbauverwaltung), die Verwaltungsfachangestellte Sabine Bartsch (Kommunalwesen), die Verwaltungsangestellte Edith Leisentritt (öffentliche Sicherheit und Ordnung), Verwaltungsangestellter Marco Rödel (Jugendamt), Sozialpädagogin Christiane Seidel (Gesundheitsamt), Technische Angestellte Ingenieurin Manuela Stecher (Wasserrecht/Naturschutz). red