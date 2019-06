39-Jähriger randaliert

Er pöbelte Personen an, war stark alkoholisiert, extrem aggressiv und schrie lauthals herum: Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr randalierte ein amtsbekannter 39-Jähriger am Bahnhof in Lichtenfels. Als Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels am Bahnhof ankamen, bedrohte und beleidigte er diese. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Außerdem meldete ein Nachbar des Randalierers, dass der 39-Jährige zwei Stunden zuvor sein Fahrrad entwendet habe.