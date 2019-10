39-Jähriger mit Haftbefehl gesucht

Einen per Haftbefehl gesuchten Reisenden haben am Freitag Bayreuther Verkehrspolizisten auf der Autobahn 9 bei Bayreuth festgenommen. Außerdem stand der 39-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Am Freitagabend kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizei einen Opel mit polnischer Zulassung an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd. Das Fahrzeug war auf der A 9 in Richtung Berlin unterwegs. Der 39-jährige Fahrer aus Polen zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Nachdem ein Drogenschnelltest den Verdacht der Beamten bestätigt und positiv auf Amphetamin reagiert hatte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der vorherigen Durchsuchung des Fahrzeugs wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden und sichergestellt. Bei der routinemäßigen Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder schon seit längerer Zeit den 39-Jährigen wegen eines Haftbefehls sucht. Die Reise endete somit in der Justizvollzugsanstalt Bayreuth. Der Mann wurde wegen des Besitzes von Marihuana und der Fahrt unter Drogen angezeigt.