39-Jährige wird vor Pizzeria angegriffen

Am Freitagabend ist eine 39-jährige vor einer Pizzeria in Hallstadt von einem Mann angegriffen worden. Die Frau war gerade dabei, Pizzen auszuliefern, als sie von dem 38-Jährigen unter anderem am Hals gepackt und geschubst wurde. Die Polizei nahm den stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam und ermittelt nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung.