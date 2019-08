38 Wallfahrer ziehen nach Vierzehnheiligen

Am frühen Morgen machten sich in der Pfarrkirche St. Bartholomäus Kirchehrenbach 38 Wallfahrer zur Fußwallfahrt nach Vierzehnheiligen auf.

Als diese um die Mittagszeit vor dem "Haus Frankental" angekommen waren, geleitete sie Pater Bernhard Braun unter festlichem Glockengeläut und dem Lied "Ein Haus voll Glorie schauet" in die Wallfahrtsbasilika. Nach seiner Begrüßung und dem Segen konnte die Wallfahrt ihr Quartier im Diözesanhaus beziehen.

Pater Heribert Arens, Guardian des Klosters und Rector ecclesie der Basilika Vierzehnheiligen, feierte dann in der Kapelle des Diözesanhauses einen Bußgottesdienst. Nach einer Kreuzwegandacht fand mit weiteren Wallfahrern ein festlicher Wallfahrergottesdienst mit Ehrung der Wallfahrerjubilare für 25, 40 und mehr Jahre und anschließend eine Lichterprozession statt.

Am nächsten Tag feierten die Kirchehrenbacher Wallfahrer Gottesdienst mit anschließendem festlichen Basilikaauszug. Dann traten sie den Rückweg über Buttenheim, Kauernhofen und Weilersbach an, wo weitere Jubilare geehrt wurden. In Kirchehrenbach wurde die Gruppe vom Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Josef Gebhardt und drei Ministranten empfangen und festlich in die Heimatkirche St. Bartholomäus geleitet. Josef Gebhardt rundete diese zwei spirituellen und erlebnisreichen Tage mit einer Andacht ab. Dabei gratulierte die Pfarrei Regina Brand für 40-malige Teilnahme und Sigrid Postler für ihre 25-malige Teilnahme an der Wallfahrt. red