Seine sinnlose Zerstörungswut hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Freitag, 21.30 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, an mehreren Autos in Giechkröttendorf ausgelassen. Er durchlöcherte die Reifen vermutlich mit einer Nagelpistole. In den Hinterreifen eines Kia Piccanto waren gleich 38 Nägel hineingeschossen. Außerdem wurden ein Opel Mokka, ein Ford Fiesta und ein Seat Ibiza beschädigt. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 1000 Euro. pol