38-Jähriger stand unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Hammelburger Polizei bei einem 38-jährigen Autofahrer Hinweise auf Drogenkonsum fest. Der Mann war am späten Freitagabend in der Berliner Straße mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert worden. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an. Bei einem positiven Ergebnis erwarten den Mann eine Anzeige und ein Fahrverbot. pol