38 Feuerwehrleute machten sich fit

Mit teils ausgezeichneten Leistungen haben 31 Feuerwehrmänner und sieben Feuerwehrfrauen aus dem Landkreis das Feuerwehrbasismodul und den zugehörigen Funklehrgang absolviert. Kreisbrandmeister Roland Schedel und Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger konnten die Zeugnisse überreichen. Franziska Seliger (FF Haßlach bei Teuschnitz) und Fabian Völk (FF Stockheim) schlossen den Lehrgang als Beste ab.

Eine fundierte Grundausbildung ist von enormer Wichtigkeit, betont Kreisbrandmeister Roland Schedel beim Abschluss des Lehrgangs. Nur wer über ein breites und fundiertes Wissen verfügt, könne in einem Einsatz richtig und vor allem zieloptimiert helfen. Die Landkreisausbildung baut auf die Ausbildung des Grundwissens in den Feuerwehren auf. Die Kreisausbildung beinhaltet in aller Regel Themen, die nicht an jedem Standort vermittelt werden können. Hier ist zum Beispiel an den Hilfeleistungseinsatz zu denken, denn hier ist der Einsatz von Rettungsschere und Spreizer ein Teil des Programms.

Weitere Themen wie unter anderem Rechtskunde, die besondere Schutzausrüstung, Verhalten bei Gefahren, Lösch- und Hilfeleistungseinsatz, Fahrzeugkunde sowie Leitern und Erste Hilfe stehen auf dem Lehrplan. Selbstverständlich durfte der Komplex Brennen und Löschen nicht vergessen werden.

Ein wichtiger Teil zur Ausbildung als Truppmann bei den Feuerwehren ist die richtige Handhabung und Nutzung des Digitalfunkgerätes. Kreisbrandmeister Thomas Müller zeigte den Teilnehmern in Theorie und Praxis, wie eingestellte Sprechgruppen zu wechseln sind, wie der netzinterne Notruf abzusetzen ist oder wie der Sprechfunk richtig abzuwickeln ist.

Nach zahlreichen Abendveranstaltungen und Ganztagsausbildungen an Samstagen war es für die 38 Teilnehmer so weit und sie mussten sich den schriftlichen Prüfungen stellen.

Als Lehrgangsbeste erreichten Franziska Seliger (FF Haßlach b. Teuschnitz) und Fabian Völk (FF Stockheim) die volle Punktzahl. Ihnen, wie auch den weiteren Teilnehmer dieses Feuerwehrlehrgangs, stehen jetzt weiterführende Kurse in der Feuerwehr offen.

Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger dankte den Teilnehmern wie auch den Ausbildern für ihre ehrenamtliche Arbeit, die der gesamten Bevölkerung zugutekommt. Wichtig ist es, so Ranzenberger, dass das Gelernte jetzt in der Praxis immer wieder angewendet wird und so zu einer Handlungssicherheit führt. Teilnehmer waren: Julian Ebertsch, Kevin Kotschenreuther, Bastian Kräußling, Max Münzel (FF Birnbaum), Sven Lindenberger, Tim Löffler, Lucas Löhlein (FF Dörfles), Nadja Jakob (FF Eibenberg), Niclas Wachter (FF Friesen), Tobias Geiger, Daniel Kreuzer (FF Gehühlz), Maria Behrschmidt, Cindy Hertel, Andreas Martin, Johannes Martin, Nico Martin, Franziska Seliger (FF Haßlach b. Teuschnitz), Christian Fischer (FF Heinersberg), Sebastian Hoffmann, Sandro Reil (FF Küps), Nico Walter (FF Mitwitz), Lea Burger, Rene Förtsch (FF Nurn), Markus Suhm (FF Oberlangenstadt), Florian Lieb, Henry Trebes (FF Pressig), Lara Schmitt (FF Rothenkirchen), Tobias Hergenröther, David Kautsch, Manuel Müller, Julian Schmidt, Kahtarina Schuster, Sven Suffa, Fabian Völk (FF Stockheim), Michael Schedel (FF Theisenort), Maximilian Fritsch (FF Vogtendorf), Stefan Monatg und Lucas Münzel von der Feuerwehr Wilhelmsthal. red