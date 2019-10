37 Kommunen unterzeichnen Pakt für Nachhaltigkeit

Ein starkes Signal für den fairen Handel und die nachhaltige Beschaffung war der erste Fair-Trade-Gipfel der Metropolregion Nürnberg in Bamberg. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war die feierliche Unterzeichnung des "Paktes zur nachhaltigen Beschaffung in den Kommunen der Europäischen Metropolregion Nürnberg". "37 Kommunen richten ihre Einkaufspraxis verstärkt nach Nachhaltigkeitskriterien aus - das ist ein starkes politisches Zeichen aus der Region. Beim Ausbau des Fair-Trade-Engagements freuen wir uns auch über die Unterstützung des Bundes. Gelebte Nachhaltigkeit ist eine Gemeinschaftsaufgabe", sagte Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD), zugleich Ratsvorsitzender der Metropolregion, als Gastgeber des Gipfels.

Nur 28 Prozent der Kommunen in der Metropolregion beschaffen bislang faire Produkte und berücksichtigen Sozial- und Umweltstandards, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Das wollen die Unterzeichner des Paktes ändern.

Mit Hans-Peter Beck von der Greifff Mode GmbH & Co. KG in Bamberg war ein Vertreter eines Unternehmens der Metropolregion anwesend, das sich Nachhaltigkeit bereits auf die Fahnen geschrieben hat: Das Unternehmen bietet faire Kollektionen für den Hotellerie- und Gastronomiebedarf an, aber auch faire Business-Outfits für den Büroalltag. Der Bamberger Bekleidungshersteller arbeitet mit Produzenten zusammen, die sich für faire, sichere und wertschätzende Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter engagieren.

Mit ihrer Unterschrift erklären sich die Unterzeichner bereit, Stadt-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüsse sowie verbindliche Beschaffungsleitlinien für nachhaltige Produkte zu prüfen. Im Pakt ist außerdem festgelegt, dass 2020 acht Millionen Euro in die Beschaffung fairer Produkte fließen sollen. red